ETTRINGEN. Am Samstagnachmittag kam es auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Höfen und Siebnach zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW. Nach den aktuellen Erkenntnissen fuhr auf Höhe Kirch-Siebnach, ein 81-jähriger Deutscher mit seinem PKW aus einer Nebenstraße auf die Ortsverbindungsstraße ein und übersah hierbei einen 27-jährigen Deutschen, welcher mit seinem PKW ordnungsgemäß von Höfen in Richtung Siebnach fuhr. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen. Der PKW des 27-Jährigen wurde durch die Kollision von der Fahrbahn geschleudert, sodass dieser im Nachgang seitlich an einem Baum aufprallte und in zwei Teile zerbrach. Durch den Aufprall wurde er aus dem Fahrzeug in ein nahegelegenes Gebüsch geschleudert. Der Unfallverursacher und seine Beifahrerin wurden durch die Kollision im PKW eingeklemmt, wodurch beide von der Feuerwehr befreit werden mussten. Aufgrund der Verletzungen der beteiligten Personen war neben der Feuerwehren Ettringen und Siebnach, den Einsatzkräften der Polizeiinspektionen Bad Wörishofen, Buchloe, Mindelheim und Schwabmünchen, auch ein Großaufgebot des Rettungsdienstes eingesetzt. Nach den Bergungs- und Rettungsmaßnahmen wurde der schwerverletzte 27-Jährige zur weiteren Behandlung mittels Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik verbracht. Der Unfallverursacher und seine Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen, wurden jedoch vorsorglich ebenfalls in nahegelegene Krankenhäuser eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden. Der Sachschaden wird auf ca. 25.000,00 Euro geschätzt. (PI Bad Wörishofen)