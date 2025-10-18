PASSAU, NEUBURG A.INN, LKR. PASSAU. Der seit dem 26.09.2025 vermisste 67-jährige Mann aus Passau wurde heute (18.10.2025) gegen Mittag in der Nähe des Bootssteges in Neuburg am Inn tot aufgefunden.

Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat die Ermittlungen zum Todesfall übernommen. Zum jetzigen Zeitpunkt liegen keine Hinweise auf eine Gewalt- oder Freimdeinwirkung vor.

Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit widerrufen. Das Polizeipräsidium Niederbayern bedankt sich bei den Medien für die Mithilfe und Unterstützung bei der Öffentlichkeitsfahndung. Es wird gebeten, alle übersandten Lichtbilder und datenschutzrechtlich relevanten Personendaten aus ihren Unterlagen und EDV-Anlagen dauerhaft zu löschen!

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Einsatzzentrale, Bauer, EPHK, Tel. 09421 / 868 – 1410

Veröffentlicht am 18.10.2025, 16.51 Uhr