MASSING, ROTTAL-INN. Der seit dem 14.10.2025 vermisste Jugendliche wurde wohlbehalten aufgefunden.

Angehörige hatten den jungen Mann in den Nachmittagsstunden im Wohnumfeld angetroffen und den Kontakt zur Polizei hergestellt.

Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem Vermissten ist somit abgeschlossen, das Polizeipräsidium Niederbayern und die vor Ort zuständige Polizeiinspektion Eggenfelden danken den Medien für ihre Mithilfe bei der Suche nach dem 17-jährigen.



Zusatz: Die Medien werden gebeten, die Personendaten des Vermissten sowie die veröffentlichten Lichtbilder aus den EDV-Systemen zu löschen.



Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Einsatzzentrale, Fischer, EPHK, Tel. 09421 / 868 – 1410

Veröffentlicht am 17.10.2025 um 18:40 Uhr