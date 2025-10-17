1953 – Polizei vollzieht mehrere Durchsuchungsbeschlüsse



-------------------------- In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft -------------------------



PP Schwaben Nord – Am gestrigen Donnerstag (16.10.2025) fand eine großangelegte Durchsuchungsaktion statt. Zwei Personen befinden sich nun in Untersuchungshaft.



Mit der Pressemitteilung Nr. 1680 vom 09.09.2025 berichteten wir über eine körperliche Auseinandersetzung in der Donauwörther Straße. Zuletzt ermittelte die Kriminalpolizei Augsburg in dieser Sache wegen des Verdachtes des Landfriedensbruchs gegen mehrere Personen.



Im Rahmen dieser Ermittlungen vollzogen Einsatzkräfte am gestrigen Donnerstagmorgen mehrere Durchsuchungsbeschlüsse, die auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg erlassen wurden. Hierbei wurden die Einsatzkräfte des PP Schwaben Nord durch Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei unterstützt.



Im Rahmen des Einsatzes durchsuchten die Einsatzkräfte insgesamt neun Wohnobjekte in Augsburg, dem Landkreis sowie im Bereich Oberfranken. Hierbei stellten die Beamten umfangreiche Beweismittel, darunter u.a. gefährliche Gegenstände, eine größere Menge Betäubungsmittel sowie Falschgeld und eine größere Menge Bargeld sicher.



In der Folge der Durchsuchungen nahmen Einsatzkräfte fünf Personen im Alter von 20 bis 22 Jahren vorläufig fest. Zwei Tatverdächtige im Alter von 20 und 21 Jahren wurden einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehle wegen Geldfälschung gegen den 20-Jährigen sowie den 21-Jährigen und setzte diese in Vollzug. Die beiden Personen befinden sich nun in einer Justizvollzugsanstalt. Die übrigen Personen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.



Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Augsburg unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Augsburg dauern weiter an. Aufgrund der laufenden Ermittlungen sind darüber hinaus derzeit keine weiteren Auskünfte möglich.



Vier der vorläufig festgenommenen Tatverdächtigen besitzen die syrische Staatsangehörigkeit und ein Tatverdächtiger die irakische Staatsangehörigkeit.