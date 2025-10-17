ROTTENBURG A.D.LAABER, LRK. LANDSHUT. Heute Mittag kam es zum Einsatz von Spezialkräften, nachdem die Polizei Rottenburg a.d.Laaber bei einem 35-Jährigen einen richterlichen Durchsuchungsbeschluss vollziehen wollte.

Eine Streife der Polizeiinspektion Rottenburg a.d.Laaber wollte gegen 08.40 Uhr bei dem 35-jährigen Deutschen am Anton-Bruckner-Weg einen Durchsuchungsbeschluss des Amtsgerichtes Landshut aufgrund vorangegangener Diebstahlsdelikte vollziehen. Da sich der Betroffene unter anderem über ein gekipptes Fenster verbal äußerst aggressiv zeigte und mit Gewalt bedrohte, wurde das Anwesen zunächst umstellt und Spezialkräfte hinzugezogen.

Durch diese erfolgte gegen 13.00 Uhr der Zugriff, wobei der 35-Jährige widerstandslos festgenommen werden konnte. Er wurde leicht verletzt. Der Durchsuchungsbeschluss konnte nun vollzogen werden.

Aufgrund seines psychischen Ausnahmezustandes wurde der Mann in eine Fachklinik eingewiesen.

Der Hund des 35-Jährigen wurde durch die Gemeinde in Obhut genommen.

Veröffentlicht: 17.10.2025, 14.20 Uhr