HOF. In der Nacht auf Donnerstag kam es im sogenannten „Blauen Haus“ zu einem Brand. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen aufgenommen.

Gegen 22.15 Uhr bemerkten Passanten Rauch, der aus dem leerstehenden, baufälligen Gebäude in der Fabrikzeile drang. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte standen im ersten Stock bereits Teile des Innenraums in Flammen. Die Feuerwehr konnte den Brand gegen 23 Uhr löschen.

Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 10.000 Euro. Die Kriminalpolizeiinspektion Hof hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der 09281/704-0 zu melden.