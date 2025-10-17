GEMEINSAME PRESSEMELDUNG DER TECHNISCHEN HOCHSCHULE ROSENHEIM UND DES POLIZEIPRÄSIDIUMS OBERBAYERN SÜD

ROSENHEIM. „Gemeinsam gegen Leukämie! Registriere Dich“ – unter diesem Motto führte das Polizeipräsidium Oberbayern Süd zusammen mit der Technischen Hochschule Rosenheim am 16. Oktober 2025 eine große Stammzelltypisierungsaktion mit der Stiftung „Aktion Knochenmarkspende Bayern“ (AKB) durch.

Die bisherigen Typisierungsaktionen des Polizeipräsidiums, die in Zusammenarbeit mit Studierenden der Technischen Hochschule Rosenheim durchgeführt wurden, waren in der Vergangenheit äußerst erfolgreich. Auch in diesem Jahr haben sich knapp 250 engagierte Bürgerinnen und Bürger für einen Wangenabstich gemeldet. Durch die vielen erfolgreichen Typisierungen besteht nun die Chance, Leben retten zu können.

Polizeipräsident Frank Hellwig und Hochschulpräsident Prof. Dr. h.c. Heinrich Köster zeigten sich sehr erfreut über die soziale und mitmenschliche Haltung vieler junger Menschen sowie den reibungslosen Ablauf und die gelungene Planung des Organisationsteams aus Mitgliedern der AKB, des Studierendenparlaments und der Polizei.

Ein besonderer Dank gilt allen Spenderinnen und Spendern für ihr großartiges Engagement im Kampf gegen Blutkrebs!

Weitere Informationen zur Stiftung Aktion Knochenmarkspende Bayern (AKB): https://akb.de/