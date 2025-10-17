PEGNITZ, LKR. BAYREUTH. Ein Zeuge entdeckte am Donnerstagnachmittag im Staatsforst „Kitschenrain“ bei Troschenreuth einen toten Jungwolf und verständigte die Polizei.

Nach ersten Erkenntnissen könnten die Verletzungen möglicherweise von einem Schuss stammen.

In enger Abstimmung mit dem Landesamt für Umwelt stellten die Polizisten den Kadaver sicher. Wie bei tot aufgefundenen Wölfen üblich, erfolgt nun eine Untersuchung im Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin. Die Ergebnisse der Untersuchung fließen in die weiteren Ermittlungen der Polizei Pegnitz und der Staatsanwaltschaft Bayreuth ein. Auch die höhere Naturschutzbehörde der Regierung von Oberfranken ist über das Wolfsmanagement in den Fall eingebunden.

Die Polizei Pegnitz ermittelt wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Bundesnaturschutzgesetz und bittet Zeugen, die in den vergangenen Tagen im Bereich des Staatsforsts ‚Kitschenrain‘ Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 09241/9906-0 zu melden.