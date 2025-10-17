LINDAU. Am Freitagmorgen kam es zu einem Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus im Lindauer Stadtteil Aeschach, welches momentan als Flüchtlingsunterkunft genutzt wird. Bei dem Brand wurde eine Person leicht verletzt.

Am 17.10.2025, gegen 06:00 Uhr hörte ein Bewohner das Alarmsignal eines Rauchmelders im zweiten Stock und stellte in der Küche starken Rauch und Feuer fest. Die von ihm verständigte Feuerwehr begann umgehend mit den Löscharbeiten und konnte so ein weiteres Ausbreiten der Flammen verhindern. Drei Personen wurden mit der Drehleiter vom Balkon des dritten Stocks gerettet. Eine Person erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung, die anderen Personen blieben unverletzt. Sie wurden in einer anderen Unterkunft untergebracht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kann eine vorsätzliche Brandstiftung ausgeschlossen werden. Der entstandene Schaden wird auf einen hohen fünfstelligen Bereich geschätzt. (KPS Lindau)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).