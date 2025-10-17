PASSAU. Der seit Dienstag, den 14.10.2025, als vermisst gemeldete 39-jährige Mann konnte aufgefunden werden.

Die polizeilichen Ermittlungen führten zur Feststellung seines aktuellen Aufenthaltsortes in Rumänien.

Die Polizeiinspektion Passau bedankt sich bei den Medien für die Mithilfe und Unterstützung bei der Öffentlichkeitsfahndung. Es wird gebeten, alle übersandten Lichtbilder und datenschutzrechtlich relevanten Personendaten aus ihren Unterlagen und EDV-Anlagen dauerhaft zu löschen.

Veröffentlicht: 17.10.2025, 11.25 Uhr