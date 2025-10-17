WERNBERG-KÖBLITZ. Mit dem heutigen Start der Plakataktion führt die Kriminalpolizeiinspektion Amberg derzeit gleichzeitig ergänzende Anwohnerbefragungen im Bereich Wernberg-Köblitz und Umkreis durch. Ziel ist es, mögliche neue Hinweise im Mordfall Dieter Loew zu gewinnen und bislang unbekannte Wahrnehmungen aus dem Tatzeitraum zu erfassen.

Die Ermittler des Cold-Case-Teams stehen aktuell in engem Austausch mit Bürgerinnen und Bürgern, die im Umfeld des Tatorts wohnhaft sind oder damals dort unterwegs waren. Ergänzend dazu werden Fahndungsplakate an gut frequentierten Plätzen im Gemeindegebiet und den angrenzenden Orten sichtbar angebracht, um die Bevölkerung erneut für den Fall zu sensibilisieren.

Die Kriminalpolizei Amberg bittet die Bevölkerung weiterhin um Mithilfe:

Wer in der Nacht vom 21. auf den 22. Dezember 2014 im Bereich Wernberg-Köblitz verdächtige Personen, Fahrzeuge oder sonstige Auffälligkeiten wahrgenommen hat – auch wenn diese Beobachtungen zunächst unbedeutend erscheinen –, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizeiinspektion Amberg in Verbindung zu setzen.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Amberg unter der Telefonnummer 09621/890-2121 oder auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.