REGENSBURG. Im Zeitraum von Mittwoch, 15. Oktober, 18.30 Uhr, bis Donnerstag, 16. Oktober, 07.45 Uhr, gelangte eine bislang unbekannte Person in ein Bürogebäude südöstlich der Regensburger Innenstadt und entwendete dort Bargeld in erheblicher Höhe. Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Sachbearbeitung übernommen und ermittelt.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen verschaffte sich die bislang unbekannte Person auf noch ungeklärte Weise Zutritt zu den Büroräumlichkeiten. Im Inneren des Gebäudes wurde ein Büro durchsucht, wobei ein dort befindliches Geldbehältnis gewaltsam entnommen und entwendet wurde. Zusätzlich wurde noch eine weiteres Geldbehältnis gewaltsam geöffnet und daraus Bargeld entwendet. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe einer zweistelligen Summe, sowie ein Entwendungsschaden in Höhe einer hohen vierstelligen Bargeldsumme. Durch die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt und die Sachbearbeitung übernommen.

Die Kriminalpolizei Regensburg bittet um sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen im Bereich der Roritzerstraße in Regensburg im genannten Tatzeitraum. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Regensburg unter der Telefonnummer 0941/506-2888 entgegen.