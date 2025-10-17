HUNDERDORF, A3, LKR. STRAUBING-BOGEN. Gestern (16.10.2025) Nachmittag meldete ein Lkw-Fahrer, dass er aus seinem Sattelauflieger Stimmen und Klopfgeräusche vernehmen würde. Letztlich konnten durch eine Streife der Verkehrspolizei Deggendorf zwei geschleuste Personen festgestellt werden.

Bei Eintreffen der Streife gegen 15.40 Uhr am Rasthof Bayerischer Wald Nord versuchte eine Person, die sich im Auflieger befand, zu Fuß über die Autobahn zu flüchten. Dies konnten die Beamten verhindern. Bei der Kontrolle des Sattelaufliegers machte sich eine weitere Person bemerkbar und konnte im Auflieger aufgefunden werden.

Bei den beiden geschleusten Personen handelt es sich um einen 38-jährigen Marokkaner und einen 22-jährigen Iraker. Beide wurden schließlich in die Erstaufnahmeeinrichtung nach Deggendorf verbracht.

Bei dem 26-jährigen, bosnischen Lkw-Fahrer besteht der Anfangsverdacht des Einschleusens von Ausländern. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen.

Veröffentlicht: 17.10.2025, 10.16 Uhr