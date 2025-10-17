NEUSTADT A. D. DONAU, LKR. KELHEIM. Nach der gestrigen Attacke eines 42-Jährigen auf einen 31-Jährigen gehen die Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts der Kriminalpolizeiinspektion Landshut zum Tathergang und den Hintergründen weiter.

Am Donnerstagnachmittag, 16.10.2025, fahndeten zahlreiche Einsatzkräfte, mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers sowie Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord nach dem zunächst flüchtigen 42-jährigen Tatverdächtigen. Dieser konnte gegen 17 Uhr in der Wohnung seiner Mutter in Neustadt a. d. Donau widerstandslos festgenommen werden.

Nach dem Ergebnis der bisherigen Ermittlungen soll der 42-jährige Deutsche den 31-jährigen Deutschen in einer Neustädter Schrebergartenanlage gegen 14.00 Uhr aufgesucht und mit einem Holzstock auf diesen eingeschlagen und ihn schwer verletzt haben. Die zuerst am Tatort eintreffenden Beamten fanden neben dem Verletzten eine Schreckschusswaffe und im Zuge der weiteren Tatortarbeit durch die Kripo Landshut auch entsprechende Hülsen vor, sodass gegenwärtig nicht ausgeschlossen werden kann, dass der 42-Jährige aus der Schreckschusswaffe Schüsse auf den 31-Jährigen abgegeben haben könnte. Der 42-Jährige wurde nach seiner Festnahme in ein Krankenhaus eingeliefert, da der Verdacht auf eine mögliche Medikamenten-/Drogenintoxikation bestand.

Über die Haftfrage wird im Laufe des heutigen Tages entschieden.

Zeugenaufruf

Personen, die den Vorfall in Landshuter Straße, Höhe Anwesen Nr. 31, beobachtet haben und hierzu sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizeiinspektion Landshut, Tel. 0871/9252-0, in Verbindung zu setzen.

Veröffentlicht: 17.10.2025, 10.05 Uhr