NEUKIRCHEN, SPARR, LKR. STRAUBING-BOGEN. Bei einem Unfall bei Waldarbeiten gestern Nachmittag (16.10.2025) nördlich von Neukirchen erlitt ein 63-Jähriger tödliche Verletzungen.

Ersten Erkenntnissen nach befand sich der 63-Jährige alleine mit seinem Traktor bei Waldarbeiten nördlich von Neukirchen. Gegen 14.50 Uhr kam der Traktor auf einem abschüssigen Waldboden ins Kippen, was der Mann noch verhindern wollte. Jedoch geriet er dabei unter den Traktor. Trotz Reanimation durch alarmierte Rettungskräfte erlag der Mann noch vor Ort seinen Verletzungen.

Die Kriminalpolizeiinspektion Straubing hat die Untersuchungen zum Arbeitsunfall unter Einbindung der Berufsgenossenschaft übernommen.

Veröffentlicht: 17.10.2025, 09.27 Uhr