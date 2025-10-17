HOF. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag überfielen zwei Männer eine Tankstelle in Hof und erbeuteten Zigaretten und Bargeld. Die Kriminalpolizei Hof ermittelt und sucht nach Zeugen.

Gegen 1.55 Uhr betraten zwei vermummte Männer die Agip-Tankstelle in der Wunsiedler Straße. Unter Vorhalt einer Pistole und eines Messers forderten sie die Kassiererin auf das Bargeld aus der Kasse zu entnehmen und in einen schwarzen Rucksack zu stecken. Zudem ließen die Täter mehrere Schachteln an Zigaretten mitgehen. Anschließend verließen beiden Tatverdächtige die Tankstelle und flüchteten mit der Beute in unbekannte Richtung.

Sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Polizeistreifen unter anderem Polizeihunden nach den Tatverdächtigen blieben ohne Ergebnis.

Die Männer werden wie folgt beschrieben:

männlich

etwa 180 Zentimeter groß, schlank

Trugen schwarze Jacken mit Kapuzen, schwarze Hosen, schwarze/weiße Schuhe, schwarze Sonnenbrillen.

schwarzer Rucksack mit orangem Aufdruck

Die Kriminalpolizei Hof übernahm noch vor Ort die Ermittlungen und sucht nach Zeugen. Wer kann Angaben zum Vorfall machen? Wer hat die Täter möglicherweise auf ihrer Flucht beobachtet? Zeugen werden gebeten sich unter der Tel.-Nr. 09281/704-0 zu melden.