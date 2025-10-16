NEUSTADT A.D.DONAU, LKR. KELHEIM, STAMMHAM, LKR. EICHSTÄTT. Die Fahndung nach einem flüchtigen, möglichen Tatverdächtigen nach einem Streit unter Bekannten konnte erfolgreich beendet werden. Der 42-Jährige wurde heute Nachmittag an der Wohnanschrift seiner Mutter in Neustadt a. d. Donau von Einsatzkräften widerstandslos festgenommen.

An der Fahndung nach dem Flüchtigen, der mit einem Motorrad unterwegs war, waren zahlreiche Einsatzkräfte beteiligt. Die Polizeiinspektion Kelheim wurde unter anderem von den umliegenden, niederbayerischen Dienststellen sowie oberbayerischen Dienststellen und einem Polizeihubschrauber unterstützt.

Vor Ort wurden die Ermittlungen zwischenzeitlich von der Kriminalpolizeiinspektion Landshut übernommen – diese dauern an. Gegenstand der Ermittlungen sind insbesondere die Tatbeteiligungen, Hintergründe und mögliche Tatwaffen.

Der verletzte 31-Jährige wurde nicht unerheblich im Kopfbereich verletzt und befindet sich in stationärer Behandlung in einem Krankenhaus.

Veröffentlicht: 16.10.2025, 17.25 Uhr