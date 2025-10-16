KEMPTEN. Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem vermissten 51-Jährigen ist beendet. Ein Zeuge konnte den entscheidenden Hinweis geben.

Der 51-jährige Litauer konnte heute, 16.10.2025, unversehrt in Kempten durch die Polizei aufgefunden werden.

Bei der Unternehmung eines Ausfluges im Bereich Kempten ging der Handyakku des Vermissten leer. Aufgrund der fehlenden Orts- und Sprachkenntnisse irrte er im Kemptner Stadtgebiet umher. Durch den Hinweis eines Zeugen aus der Bevölkerung konnte der Suchbereich eingegrenzt werden, was schließlich zum Auffinden des Mannes führte. Der Mann konnte unversehrt an Angehörige übergeben werden.

Zur Wahrung des Persönlichkeitsrechts des Vermissten bittet das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West darum, die persönlichen Daten – insbesondere das veröffentlichte Bild der Person – zu löschen! Die Polizei bedankt sich bei den Medien und der Öffentlichkeit für die Unterstützung bei der Fahndung. (PI Bad Wörishofen/PP Schwaben Süd/West)

