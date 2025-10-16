Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Bamberg

HALLSTADT, LKR. BAMBERG. In der Nacht von Montag auf Dienstag sollen zwei Begleiter einer Prostituierten mit dieser gemeinsam deren Freier angegriffen und anschließend ausgeraubt haben. Die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft Bamberg haben die Ermittlungen übernommen.

Gegen 23.30 Uhr erschien die 24-jährige bulgarische Prostituierte am vereinbarten Treffpunkt im Bereich Hallstadt. Sie hatte zwei bulgarische Begleiter im Alter von 26 und 27 Jahren dabei. Noch bevor es zu einer Dienstleistung kam, soll das Trio eine Barzahlung per Vorkasse verlangt haben. Als sich der 23-Jährige weigerte, sollen ihn die drei Personen angegriffen haben.

Sie sollen den Geschädigten unter anderem mehrfach mit den Fäusten ins Gesicht geschlagen und ihm die Jacke vom Körper gerissen haben. Anschließend sollen die Tatverdächtigen mit der Jacke, in der sich rund 50 Euro Bargeld befanden, in unbekannte Richtung geflüchtet sein. Erste Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben zunächst erfolglos.

Die Kriminalpolizei Bamberg übernahm die Ermittlungen und konnte bereits am Folgetag alle drei Tatverdächtigen identifizieren und festnehmen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg wurden die Verdächtigen am Mittwoch dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt, welcher Haftbefehl gegen die drei Personen wegen Raub und gefährlicher Körperverletzung erließ. Das Trio befindet sich nun in verschiedenen Justizvollzugsanstalten.