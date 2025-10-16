BAYREUTH. In der Nacht auf Donnerstag brannten mehrere Mülltonnen in Bayreuth. Nun ermittelt die Kriminalpolizei Bayreuth zur Brandursache und sucht Zeugen.

Am Donnerstag, gegen 1.15 Uhr, gingen bei Polizei und Feuerwehr mehrere Notrufe ein. In einer Gebäudenische der Spielhalle an der Straßenecke „Bahnhofstraße/Am Jägerhaus“ in Bayreuth brannten vier zusammenstehende Mülltonnen. Das Feuer konnte durch alarmierte Polizisten mit einem Feuerlöscher eingedämmt werden. Feuerwehrleute konnten verhindern, dass sich das Feuer auf das Gebäude ausbreitete. Die Gebäudefassade wurde durch das Feuer beschädigt. Der Sachschaden liegt nach erster Schätzung bei mehr als 5.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Bayreuth ermittelt zur noch unklaren Brandursache und sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu den brennenden Mülltonnen machen? Wer hat zwischen 1 Uhr und 1.30 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Bayreuth unter der Tel.-Nr. 0921/506-0 entgegen.