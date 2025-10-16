NEUSTADT A. D. DONAU, LKR. KELHEIM. Derzeit läuft im Raum Neustadt a. d. Donau ein größerer Polizeieinsatz nachdem offensichtlich ein Streit unter Bekannten eskalierte. Ein Polizeihubschrauber ist an der Fahndung beteiligt.

Nach bisherigem Kenntnisstand soll es gegen 14.00 Uhr in einer Unterkunft in der Landshuter Straße zu einer Auseinandersetzungen zwischen zwei Männern gekommen sein. In deren Verlauf soll einer der beiden Kontrahenten, ein 31-jähriger Deutscher, den vorliegenden Erkenntnissen nach mit einem bislang noch nicht bekannten Gegenstand verletzt worden sein. Der mutmaßliche Tatverdächtige, ein 42-jähriger Deutscher, ist derzeit möglicherweise mit einem Motorrad flüchtig, die Fahndung nach ihm läuft derzeit. Der 31-Jährige wurde verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Tel.: 09421/868-1014

Veröffentlicht am 16.10.2025, 15.05 Uhr