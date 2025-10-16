PFARRKIRCHEN. LKR. ROTTAL-INN. Am Sonntag 05.10.2025, wurde ein 22-Jähriger in einem Lokal in der Ringstraße bedroht und zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert.

Nach aktuellem Ermittlungsstand der Kriminalpolizei Passau wurde kurz nach Mitternacht ein 22-jähriger Deutscher von einem Gast auf bedrohliche Weise aufgefordert, ihm zunächst in den Toilettenbereich zu folgen. Im Eingangsbereich zur Toilette standen noch drei weitere Männer, vermutlich um anderen Gästen den Zugang zu verwehren. Nachdem der zunächst unbekannte Mann den 22-Jährigen in verbal aggressiver Weise bedrohte und zur Herausgabe von Bargeld aufforderte, händigte ihm dieser sein Portemonnaie aus. Hieraus entnahm der Unbekannte ca. 15 Euro. Im Zuge der Ermittlungen ergab sich ein Tatverdacht gegen einen 17-jährigen Syrer mit Wohnsitz in Pfarrkirchen.

Am Donnerstag 16.10.2025, haben nun Ermittler der Kriminalpolizeiinspektion Passau sowie der Polizei Pfarrkirchen einen richterlichen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des 17-Jährigen vollzogen.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Kriminalpolizeiinspektion Passau (0851/9511-0) in Verbindung zu setzen.

