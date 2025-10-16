LANDKREIS FREISING. In den gestrigen Abendstunden erhielt die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord den Hinweis über einen Schlangenlinienfahrer, der gefährdend mit einem orangefarbenen Ford Ranger auf der BAB A 92 in Fahrtrichtung München unterwegs war. Das Fahrzeug konnte wenig später, gegen 21:30 Uhr von einer Streifenbesatzung der Verkehrspolizei Freising festgestellt werden. Der Fahrer sollte mit seinem Fahrzeug an der Anschlussstelle Eching-Ost angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden.

Dieser Kontrolle entzog sich der Ranger-Fahrer. Er flüchtete mit hoher Geschwindigkeit mit seinem Geländewagen weiter auf der A 92 bis zur Anschlussstelle Unterschleißheim und dann über die Bundesstraße 13 auf die Kreisstraße FS 6. Beim erneuten Versuch, den Fahrzeugführer bei Allershausen einer Verkehrskontrolle zu unterziehen, fuhr dieser mit hoher Geschwindigkeit auf eine dafür errichtete Kontrollstelle mit Straßensperrung zu. Die bei der Straßensperre eingesetzten Polizeibeamten gaben im Zuge ihres Einsatzes Schüsse auf das Fahrzeug ab. Der 41-jährige polnische Tatverdächtige setzte dennoch seine Flucht fort.

Der Fahrer verunfallte schließlich mit seinem Geländewagen an einem Verkehrskreisel bei Freising-Vötting. Dort konnte er unverletzt in Polizeigewahrsam genommen werden. Ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,2 Promille.

Unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Landshut werden derzeit alle straf- und verkehrsrechtlichen Verstöße geprüft. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Zeugen, die während der Alkoholfahrt gefährdet worden sind oder sachdienliche Hinweise zum Hergang machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Erding unter der Telefonnummer 08122-968-0 zu melden.