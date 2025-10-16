MEMMELSDORF, LKR. BAMBERG. Ein 63-jähriger Autofahrer kam am Donnerstagmorgen auf der Staatsstraße 2190 zwischen Lichteneiche und Memmelsdorf bei einem Verkehrsunfall ums Leben.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizeiinspektion Bamberg-Land fuhr der Mann gegen 7.35 Uhr von Memmelsdorf aus kommend mit seinem Fahrzeug auf eine Reihe wartender Fahrzeuge zu. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er dabei nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte einen Transporter, durchfuhr ein Gebüsch, prallte gegen einen Baumstamm und überschlug sich mehrfach.

Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch Ersthelfer und Rettungskräfte starb der 63-Jährige noch an der Unfallstelle.

Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bamberg ein Sachverständiger hinzugezogen.

Die Staatsstraße war während der Unfallaufnahme vollständig gesperrt und konnte gegen 10.20 Uhr wieder freigegeben werden.