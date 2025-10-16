DACHAU, 16.10.2025 - Am späten Nachmittag des 09.10.2025 trat ein bislang unbekannter Täter drei jungen Mädchen in exhibitionistischer Art und Weise gegenüber. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Zum Tatzeitpunkt befanden sich drei Mädchen im Alter von zwölf und dreizehn Jahren in den Räumlichkeiten der Drogerie in der Kopernikusstraße in Dachau. Hierbei wurden sie auf einen Mann aufmerksam, welcher an seinem entblößten Geschlechtsteil manipulierte. Der bislang unbekannte Täter suchte zudem Blickkontakt zu den Geschädigten. Diese wandten sich unverzüglich an eine Mitarbeiterin des Marktes, woraufhin der Täter die Filiale fluchtartig verließ.

Der unbekannte Täter konnte wie folgt beschrieben werden:

Männlich, 18 bis 25 Jahre alt, ca. 1,80m groß, südländischer Phänotypus, Kinnbart. Er trug nach Angaben eine hellgraue Jogginghose, einen schwarzen Pullover mit großer, weißer Aufschrift, eine dunkle Baseball-Cap und dunkle Schuhe.

Die Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck geführt, welche bei sachdienlichen Hinweisen um sofortige telefonische Kontaktaufnahme unter 08141/612-0 bittet.