PASSAU, ENGELHARTSZELL, ÖSTERREICH. Am Sonntag (12.10.2025) wurde im Bereich Kasten/Engelhartszell in der Donau eine zunächst unbekannte männliche Leiche gefunden.

Den vorliegenden Erkenntnissen zufolge handelt es sich bei der Person um einen seit 28.09.2025 vermissten 26-Jährigen aus Passau. Die zuständige Polizei in Österreich hat die Ermittlungen zur Todesursache übernommen und steht im Austausch mit den bayerischen Behörden.

Widerruf der Öffentlichkeitsfahndung

Die Polizei Niederbayern bedankt sich bei den Medien für die Mithilfe und Unterstützung bei der Öffentlichkeitsfahndung. Es wird gebeten, alle übersandten Lichtbilder und datenschutzrechtlich relevanten Personendaten aus ihren Unterlagen und EDV-Anlagen dauerhaft zu löschen.

Medienkontakt: Polizeiinspektion Passau, Tel. 0851/9511-1030

Veröffentlicht: 16.10.2025, 10.30 Uhr