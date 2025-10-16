TÜRKHEIM. Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem vermissten 40-Jährigen ist beendet. Der Vermisste meldete sich am 16.10.2025 selbstständig bei der Polizei.

Der seit dem 15.10.2025 vermisste 40-Jährige aus Türkheim meldete sich am Morgen des 16.10.2025 selbstständig bei der Polizeiinspektion Würzburg. Der 40-Jährige war mit seinem Pkw unterwegs und hatte nach bisherigen Erkenntnissen eine Verkehrspanne. Er hatte wohl keine Möglichkeit, Hilfe zu verständigen. Weitere Hintergründe sind der Polizei bislang nicht bekannt. Der Vermisste ist wohlauf und unverletzt.

Zur Wahrung des Persönlichkeitsrechts des Vermissten bittet das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West darum, die persönlichen Daten – insbesondere das veröffentlichte Bild der Person – zu löschen! Die Polizei bedankt sich bei den Medien und der Öffentlichkeit für die Unterstützung bei der Fahndung. (PI Bad Wörishofen/PP Schwaben Süd/West)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu), Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).