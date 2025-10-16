BAD WÖRISHOFEN. Am Mittwochnachmittag teilte ein 30-jähriger tunesischer Staatsangehöriger der Polizei Bad Wörishofen mit, dass er zuvor von seinem Vermieter mit einer Schusswaffe bedroht worden war. Der Vermieter hatte ihn zudem mit einem Elektroimpulsgerät verletzt. Der Geschädigte wurde im Anschluss an die Anzeigenerstattung zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Für den Einsatz wurde eine Vielzahl an Polizeikräften hinzugezogen. Aufgrund der mitgeteilten Schusswaffe wurden auch Spezialeinsatzkräfte alarmiert. Diese betraten das Wohnhaus des Tatverdächtigen in Bad Wörishofen und nahmen den 51-jährigen Deutschen fest. Der 51-Jährige leistete dabei Widerstand und wurde leicht verletzt.

Bei der anschließenden Durchsuchung des Wohnhauses fanden die Beamten mehrere Waffen auf und stellten sie sicher. Gegen den 51-Jährigen wird u. a. wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung ermittelt. Es bestand zu keiner Zeit Gefahr für andere Personen. (PP Schwaben Süd/West)

