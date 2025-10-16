STARNBERG, 16.10.2025 - Im Rahmen einer kleinen Feierstunde führte Polizeipräsidentin Kerstin Schaller gestern (15.10.2025) Polizeirat Matthias Kammerer, in sein neues Amt als Leiter der Polizeiinspektion Starnberg ein.

Der Einladung in das Rathaus der Gemeinde Berg waren neben Vertretern der Justiz und politischen Mandatsträgern aus dem Landkreis auch der Kreisbrandrat und Vertreter der Bundeswehr gefolgt. Der Erste Bürgermeister der Gemeinde Berg, Rupert Steinberger, sowie der Stellvertreter des Landrates, Georg Scheitz, richteten ein Grußwort an die Gäste.

Polizeipräsidentin Schaller bedankte sich herzlich bei Ersten Polizeihauptkommissar Frank Brosch. Dieser leitete seit Mai diesen Jahres die Starnberger Inspektion und kehrt jetzt wieder als Stellvertreter der Dienststelle in Starnberg zu seiner ursprünglichen Aufgabe zurück.

Neuer Leiter der Dienststelle ist seit 01. Oktober Polizeirat Matthias Kammerer. Der 38-Jährige, gebürtig aus dem Landkreis Weilheim-Schongau, lebt mit seiner Familie im benachbarten Landkreis Landsberg.

Matthias Kammerer hat das polizeiliche Handwerk von Grund auf gelernt. Nach der Ausbildung für die 2. Qualifikationsebene (vormals mittlerer Dienst) und anschließender Verwendung als Streifen- und Schichtbeamter erfolgte nach einem Studium im Jahr 2018 der Aufstieg in die 3. Qualifikationsebene (vormals gehobener Dienst). Im Anschluss war Matthias Kammerer bei den Inspektionen in Dachau, Landsberg und Ingolstadt sowie der Kriminalpolizeiinspektion Fürstenfeldbruck und im Präsidium in Ingolstadt eingesetzt. Durch seine Arbeit sowie Ausbildungsqualifizierungen erhielt er die Zulassung für den Aufstieg in die 4. Qualifikationsebene (vormals höherer Dienst) und konnte das darauffolgende Studium Ende September 2025 erfolgreich abschließen.

Polizeipräsidentin Schaller betonte, dass die Polizeiinspektion Starnberg mit Matthias Kammerer eine Führungskraft mit viel Erfahrung und Verantwortungsbewusstsein gewonnen hat. Sie ist sich sicher, dass die Dienststelle in besten Händen sein wird.

Polizeirat Kammerer bedankte sich in seiner Rede bei Polizeipräsidentin Schaller für das entgegengebrachte Vertrauen. Er freut sich auf die neuen Aufgaben als Dienststellenleiter und dass er mit der Inspektion in Starnberg eine neue dienstliche Heimat gefunden hat.