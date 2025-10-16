GDE. FÜRSTENZELL/ALTENMARKT, LKR. PASSAU. Nach dem Fund eines Knochenteils in einem Waldstück im Gemeindebereich liegt das vorläufige Ergebnis der rechtsmedizinischen Untersuchung vor.

Nach dem vorläufigen Ergebnis der rechtsmedizinischen Untersuchungen des aufgefundenen größeren Knochenteils, das in einem Frauenschuh steckte, dürfte es sich nicht um einen menschlichen Knochen handeln. Der Fund lag neben einem Damenoberteil.

Nachdem aufgrund der Auffindesituation und der vorläufigen Untersuchungen am Fundort u. a. ein Zusammenhang mit einem zurückliegenden Vermisstenfall oder eine mögliche Straftat nicht ausgeschlossen werden konnte, übernahmen die Fachkommissariate der Kriminalpolizeiinspektion Passau vor Ort die Ermittlungen und führten hierzu auch umfangreiche Suchmaßnahmen mit Unterstützung von Kräften der Bayerischen Bereitschaftspolizei durch. Hinweise, wer den Schuh mit dem Knochenteil derart drapiert hat, liegen nicht vor.

Veröffentlicht: 16.10.2025, 08.21 Uhr