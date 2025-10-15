KEMPTEN. Seit Sonntag, dem 12.10.2025, wird ein 51-jähriger Litauer im Bereich Kempten vermisst. Wer kann Hinweise zu seinem Verbleib geben?

Der 51-Jährige hielt sich aufgrund seiner beruflichen Tätigkeit seit mehreren Monaten in Kempten auf. Seit Sonntagabend brach der Kontakt zu seinen Familienangehörigen ab.

Seitdem ist er unbekannten Aufenthaltes.

Beschreibung der Vermissten:

circa 170 cm groß

schlanke Statur

kurze graue Haare

Kleidung nicht bekannt

Die bisherigen Suchmaßnahmen der Polizei verliefen ohne Erfolg. Zuletzt hatte seine Ehefrau am Sonntagabend telefonischen Kontakt zu ihm. Hierbei soll er sich in Begleitung eines unbekannten Ukrainers befunden haben. Für gewöhnlich ist er zuverlässig und erscheint stets zu seiner Arbeit. Seit Montag blieb er jedoch auch von seiner Arbeitsstätte fern.

Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten werden an die Polizeiinspektion Kempten, Tel. (+49) 0831 9909-0, oder jede andere Polizeidienststelle erbeten. (PI Kempten)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu), Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).