NÜRNBERG. (974) Am Dienstagnachmittag (14.10.2025) griff eine unbekannte Frau eine Mutter, welche mit ihrem kleinen Sohn in der Nürnberger Innenstadt unterwegs war, an. Die Polizei bittet zur Klärung der Tat um Zeugenhinweise.



Die 37-jährige Geschädigte hielt sich gegen 15:45 Uhr mit ihrem 3-jährigen Sohn am Lorenzer Platz auf. Eine ihr unbekannte Frau ging von hinten auf die beiden zu und schlug dem Kind völlig unvermittelt mit der flachen Hand in den Nacken. Anschließend lief sie an der 37-Jährigen vorbei, rempelte diese an und schubste sie. Zudem schlug sie ihr gegen den Brustkorb.

Eine bislang unbekannte Zeugin kam der Geschädigten zu Hilfe, zwei weitere Zeuginnen, welche sich in der Nähe aufhielten bzw. auf den dortigen Bänken saßen, erklärten der 37-Jährigen gegenüber, den Vorfall beobachtet zu haben.

Beschreibung der Unbekannten:

dickliche Figur, schwarze, mittellange Haare, kaputte Zähne. Sie trug ein rötliches Oberteil, einen Rucksack, an dem eine Norma-Tüte hing sowie schwarz/weiße Sneaker der Marke Nike.

Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte haben die Ermittlungen wegen Körperverletzung übernommen und bitten um Zeugenhinweise. Personen, die das Geschehene wahrgenommen haben und insbesondere die genannten Frauen, welche geholfen bzw. sich mit der Geschädigten unterhalten haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112-6115 zu melden.



Erstellt durch: Janine Mendel