TÜRKHEIM. Seit Montag, den 13.10.2025, 07:00 Uhr, wird ein 40-jähriger Mann aus Türkheim vermisst. Wer kann Hinweise zu seinem Verbleib geben?

Der 40-Jährige erschien am Montag nicht wie gewohnt an seiner Arbeitsstelle und war seitdem auch nicht zu Hause anzutreffen. Einen für ihn wichtigen Termin am Dienstagabend nahm er auch nicht wahr, was nicht seiner sonst bekannten Verhaltensweise entspricht. Es ist nicht auszuschließen, dass sich der Vermisste in einer hilflosen Lage befindet.

Beschreibung des Vermissten:

Männlich

167 cm groß

58 kg schwer, schlanke Statur

Dunkelblonde, kurz geschorene Haare oder Glatze

Vollbart dunkelblond

vermutlich mit einem HYUNDAI I 20 in schwarz unterwegs

Trägt vermutlich eine grüne Outdoorjacke, Wintermütze und eine braune Cordhose.

Die bisherigen Suchmaßnahmen der Polizei verliefen ohne Erfolg. Zuletzt hatte sein Vater am Sonntagnachmittag, den 12.10.2025, gegen 15:00 Uhr, persönlichen Kontakt zu ihm.

Die Vermisstenfahndung finden Sie hier..

Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten werden an die Polizeiinspektion Bad Wörishofen, Tel. 08247/9680-0, oder jede andere Polizeidienststelle erbeten. (PI Bad Wörishofen)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu), Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).