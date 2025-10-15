ILLERTISSEN. Ein Betrugsportal versprach einem 35-Jährigen mehrere Millionen Euro auf einer Kryptotrading-Plattform. Die Betrüger brachten ihn über mehrere Monate hinweg um einen Geldbetrag im niedrigen sechsstelligen Bereich.

So gehen die Betrüger vor

Auf der Suche nach einer lukrativen Kapitalanlage ist Vorsicht geboten. Anleger sollten sich nicht von scheinbar lukrativen Angeboten leiten lassen und gerade bei der Aussicht auf angeblich hohe Gewinne vorsichtig sein. Hinter den Angeboten und Versprechungen verbergen sich oftmals Anlagebetrüger, die mit dem Versprechen auf sehr hohe Gewinne, beispielsweise hohen Zinsen, an das Geld der Anleger wollen. Scheinbar professionelle Anlageberater versprechen telefonisch oder über Anzeigen im Internet Renditen von bis zu 1.000 Prozent. Dabei kommt ihnen die für Laien oft undurchsichtige Komplexität der angebotenen Finanzprodukte entgegen, aber auch die angesichts hoher Renditen fehlende Vorsicht potenzieller Anleger. Nach ersten Investitionen scheint sich das Investment der Anleger rasch zu vermehren. In Wahrheit ist das Geld jedoch längst weg. Noch gravierender wird es, wenn die Täter eine sogenannte Remote-Software (Fernwartungssoftware) auf den PC ihrer Opfer aufspielen, um vermeintlich bessere Beratung anbieten zu können. Hierdurch können die Täter direkt auf das Online-Banking der Opfer zugreifen.

Aktueller Fall aus Illertissen

Über eine Chatgruppe wurde ein 35-jähriger Geschädigter mit deutscher Staatsangehörigkeit über mehrere Monate immer wieder zu Einzahlungen auf eine scheinbar seriöse Kryptotrading-Plattform bewegt. Insgesamt investierte er eine niedrige sechsstellige Summe, die laut Plattform auf ein Vermögen in Höhe von mehreren Millionen US-Dollar anwuchs. Erst als er im Rahmen der Auszahlung des Betrags erneut um Überweisung einer mittleren fünfstelligen Summe für entstandene Transaktionsgebühren gebeten wurde, wuchs das Misstrauen des Geschädigten und er erstattete Anzeige bei der Polizeiinspektion Illertissen. Bereits im Rahmen einer eigenen Online-Recherche konnte er herausfinden, dass die betreffende Plattform in betrügerischer Absicht durch eine bislang unbekannte Täterschaft ins Leben gerufen wurde, die bereits viele gutgläubige Anleger geschädigt hat.

Aktuelle Fallzahlen aus Schwaben Süd/West | Tendenz steigend

Im Jahr 2024 wurden im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West 351 Anlagebetrüge mit einer Gesamtbeute von über 9.000.000 Euro bekannt. Im Jahr 2025 sind es bis zum jetzigen Zeitpunkt bereits 367 Fälle mit einer Gesamtbeute von über 10.000.000 Euro.

Im Landkreis Neu-Ulm waren es im Jahr 2024 insgesamt 95 Fälle mit einer Gesamtbeute von über 1.750.000 Euro. Im Jahr 2025 sind es bis zum jetzigen Zeitpunkt 85 Fälle mit einer Gesamtbeute von knapp 2.000.000 Euro.

So informieren seriöse Anlageanbieter

Finanzdienstleister sind ihren Kunden gegenüber dazu verpflichtet, Risiken ihrer Anlageprodukte ausdrücklich zu benennen. Die Inhalte und Ergebnisse der Anlageberatung müssen in einem Protokoll festgehalten und den Anlegern ausgehändigt werden.

Im Zuge einer Beratung sind folgende Inhalte zu dokumentieren:

Angaben und Wünsche des Anlegers

Empfehlungen des Beraters

Gründe für die ausgesprochenen Empfehlungen

So schützen Sie sich!

Schließen Sie keine Geldanlagen am Telefon oder auf unseriösen Internetseiten ab!

Lassen Sie sich nicht von hohen Gewinnversprechen blenden. Der Aussicht auf einen hohen Gewinn (Rendite) steht immer ein hohes Risiko, bis hin zum Totalverlust, gegenüber.

Nehmen Sie sich Zeit. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und zum Vertragsabschluss drängen.

Produkt-Zertifizierungen (z.B. TÜV- oder andere „Siegel“) sind vor allem Werbemittel und bieten weder Gewähr für die Seriosität des Anbieters noch für risikolose Kapitalanlagen.

Handelt es sich um ein von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) oder einem anderen EU-Land lizenziertes Unternehmen? Prüfen Sie das in der Unternehmensdatenbank der BaFin unter www.bafin.de.

Sprechen Sie mit einer Person Ihres Vertrauens über Ihr Anlagevorhaben.

