1931 – Mit Führerschein aber ohne Fahrerlaubnis unterwegs
Oberhausen – Am gestrigen Dienstag (14.10.2025) war ein 54-Jähriger mit Führerschein, aber ohne Fahrerlaubnis in der Äußeren Uferstraße unterwegs.
Gegen 10.00 Uhr hielt eine Polizeistreife den Porsche des Mannes zu einer allgemeinen Verkehrskontrolle an. Dabei zeigte der 54-Jährige einen Führerschein vor. Bei der weiteren Überprüfung stellten die Beamten fest, dass die Fahrerlaubnis dem Mann Anfang des Jahres entzogen wurde. Er war noch im Besitz des Führerscheins, da er damals offenbar vorgab, diesen verloren zu haben.
Die Beamten stellten den Führerschein sowie die Fahrzeugschlüssel sicher. Der Mann (türkische STA) muss nun neben einer Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis auch mit einer Anzeige wegen Falscher Versicherung an Eides Statt rechnen.
1932 – Polizei ermittelt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs
Kriegshaber – Am Dienstag (14.10.2025) fuhr ein 36-Jähriger offenbar alkoholisiert mit seinem Auto in der Reinöhlstraße und verursachte dort einen Verkehrsunfall. Verletzt wurde niemand.
Gegen 05.30 Uhr war der Mann (rumänischer STA) mit seinem Auto in der Reinöhlstraße unterwegs und wollte in die Ulmer Straße abbiegen. Offenbar fuhr er dabei in den Kreuzungsbereich und stieß dort mit einer querenden Straßenbahn zusammen. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten Alkoholgeruch bei dem Mann. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 0,8 Promille. Die Polizeibeamten stellten den Führerschein des Mannes sicher.
Der Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung.
1933 – Mann mit knapp zwei Promille unterwegs
Antonsviertel – Am Dienstag (14.10.2025) touchierte ein 47-Jähriger mit seinem Auto ein anderes Fahrzeug in der Agnes-Bernauer-Straße. Polizeibeamte stellten eine Alkoholisierung bei dem Mann fest.
Gegen 20.00 Uhr war der 47-Jährige (deutscher STA) mit seinem Auto in der Agnes-Bernauer-Straße unterwegs und touchierte dabei das Fahrzeug einer 27-Jährigen, die am Fahrbahnrand wartete. Die Polizeibeamten stellten bei der Überprüfung vor Ort zwar keinen sichtbaren Schaden an den Fahrzeugen fest, dafür aber eine deutliche Alkoholisierung beim 47-Jährigen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,8 Promille.
Die Beamten stellten den Führerschein sowie die Fahrzeugschlüssel des Mannes sicher. Gegen den Mann wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.
1934 – Mehrere Verletzte nach Unfall
Bundesstraße B17/ AS Königsbrunn Süd/ FR Norden – Am Dienstag (14.10.2025) ereignete sich auf der B17 ein Verkehrsunfall mit insgesamt vier beteiligten Fahrzeugen. Drei Personen wurden dabei mindestens leicht verletzt.
Gegen 17.40 Uhr war ein 20-Jähriger (deutsche STA) mit seinem Auto auf der linken Spur unterwegs. Als das vorausfahrende Auto einer 61-Jährigen (deutsche STA) verkehrsbedingt abbremsen musste, konnte der 20-Jährige nicht mehr rechtzeitig reagieren und fuhr auf das Auto auf. Durch den Zusammenstoß geriet das Auto des 20-Jährigen ins Schleudern und stieß dabei mit einem weiteren Fahrzeug zusammen. Ein 62-Jähriger (tschechische STA) konnte ebenfalls nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß ebenfalls mit einem Unfallbeteiligten zusammen.
Der 20-Jährige sowie die beiden 61- bzw. 62-Jährigen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von über 50.000 Euro. Zudem wurde die Mittelleitplanke beschädigt.
Gegen den 20-Jährigen wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung ermittelt.
1935 – Polizei ermittelt nach Einbruch
Königsbrunn – Im Zeitraum von Sonntag (12.10.2025), 13.00 Uhr bis Dienstag (14.10.2025), 14.30 Uhr drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine Wohnung in der Donauwörther Straße ein.
Der genaue Beuteschaden wird derzeit noch abgeklärt. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.
Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3821.
Neusäß – Am Montag (13.10.2025) gegen 20.30 Uhr versuchten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine Wohnung in der Egerstraße einzudringen. Dies gelang jedoch nicht.
Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.
Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3821.
1936 – Kripo ermittelt nach versuchtem Raub
Syrgenstein – Am Montag (13.10.2025) wollte offenbar ein bislang Unbekannter eine Tasche auf einem Supermarktparkplatz entwenden.
Gegen 19.00 Uhr räumte ein 54-Jähriger Einkäufe in sein Auto. Ein bislang Unbekannter versuchte dabei, an dessen Umhängetasche zu gelangen. Der Mann wehrte sich und fuhr anschließend mit seinem Auto davon.
Eine Beschreibung zum Täter und dessen Fahrzeug gibt es derzeit nicht. Der Mann blieb unverletzt, jedoch wurde dessen Tasche leicht beschädigt.
Die Kriminalpolizei Dillingen hat nun die Ermittlungen wegen versuchten Raubes übernommen und bittet unter Telefonnummer 09071/560 um Zeugenhinweise.
1937 – Polizei stoppt Rollerfahrer
Wittislingen - Am Dienstag (14.10.2025) waren zwei Jugendliche mit einem schwarzen Roller auf der Staatsstraße 2032 von Dillingen in Richtung Wittislingen unterwegs.
Nachdem an dem Roller kein Kennzeichen angebracht war und die beiden jungen Männer keinen Helm trugen, sollte das Fahrzeug durch eine Polizeistreife der Verkehrspolizei Donauwörth kontrolliert werden. Der bislang unbekannte Rollerfahrer versuchte sich der Kontrolle zu entziehen und flüchtete mit überhöhter Geschwindigkeit.
Im Rahmen der Fahndung stoppten Einsatzkräfte den Rollerfahrer in Zöschlingsweiler im Bereich der Bushaltestelle Schabringer Straße / Mödinger Straße kurzzeitig bis zum Stillstand. Der 16-jährige Mitfahrer des bislang unbekannten Rollerfahrer flüchtete daraufhin zu Fuß. Wenig später stoppten ihn Polizeibeamte im Nahbereich. Hier verweigerte der 16-Jährige zunächst die Angabe seiner Personalien.
Der bislang unbekannte Rollerfahrer flüchtete über den Gehweg sowie die Mathias-Sieber-Straße in unbekannte Richtung.
Der bislang unbekannte Rollerfahrer wurde wie folgt beschrieben:
Männlich, 15-18 Jahre, fuhr einen schwarzen Roller
Die Polizei ermittelt nun wegen einer Ordnungswidrigkeit gegen den 16-Jährigen und bittet um Zeugenhinweise zu dem Fahrer des Rollers. Hinweise nimmt die Verkehrspolizei Donauwörth unter der Telefonnummer 0906/402115-22 entgegen.
