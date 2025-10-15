1676. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fußgängerin; eine Person verletzt – Feldmoching-Hasenbergl

Am Dienstag, 14.10.2025, gegen 08:45 Uhr, fuhr ein 70-Jähriger mit deutscher Staatsangehörigkeit mit Wohnsitz in München mit einem VW Pkw auf der Straße Auf den Schrederwiesen in Fahrtrichtung stadtauswärts. An der Einmündung zur Schroppenwiesenstraße wollte er nach links abbiegen.

Zur gleichen Zeit wollte eine 62-Jährige mit kroatischer Staatsangehörigkeit mit Wohnsitz in München zu Fuß die Schroppenwiesenstraße in Richtung stadteinwärts überqueren.

Beim Abbiegevorgang kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und der 62-Jährigen, welche dadurch auf die Fahrbahn stürzte und schwer verletzt wurde.

Die 62-Jährige wurde unter notärztlicher Begleitung vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 70-Jährige blieb unverletzt. Das Fahrzeug wurde nicht beschädigt.

Während der Unfallaufnahme kam es zu keinen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1677. Verkehrsunfall aufgrund akuter Erkrankung – Neubiberg

Am Dienstag, 14.10.2025, gegen 16:50 Uhr, fuhr eine 86-Jährige mit deutscher Staatsangehörigkeit mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Mercedes Pkw auf der Staatsstraße 2368 (Unterhachinger Straße) in Neubiberg in Richtung Unterhaching.

An der Einmündung zum Zubringer auf die BAB A8 kam die 86-Jährige vermutlich aufgrund einer akuten Erkrankung nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte ein Verkehrszeichen und kam im Straßengraben zum Stehen.

Die 86-Jährige wurde durch den Verkehrsunfall nur leicht verletzt, musste aber aufgrund der Erkrankung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Das Verkehrszeichen und der Pkw wurden jeweils beschädigt.

Im Rahmen der Unfallaufnahme kam es zu mäßigen Verkehrsbehinderungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1678. Trickdiebstahl durch falschen Handwerker – Obergiesing

Am Dienstag, 14.10.2025, gegen 13:00 Uhr, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter unter dem Vorwand, das Wasser ablesen zu wollen, unberechtigt Zugang zur Wohnung eines über 80-Jährigen mit deutscher Staatsangehörigkeit mit Wohnsitz in München.

Dort lenkte der bislang unbekannte Täter den über 80-Jährigen kurzzeitig ab und entwendete aus dessen Geldbörse Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro. Anschließend verließ er die Wohnung wieder.

Als der über 80-Jährige den Diebstahl bemerkte, verständigte er umgehend den Polizeinotruf 110. Es wurden noch Fahndungsmaßnahmen im Nahbereich durchgeführt, welche allerdings keine neuen Erkenntnisse auf den Täter brachten.

Das Kommissariat 55 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Täter konnte nicht beschrieben werden.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Tegernseer Landstraße, Perlacher Straße, Raintaler Straße und Wirtstraße (Obergiesing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 55, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Hinweis Ihrer Münchner Polizei:

Die Kriminalpolizei warnt insbesondere ältere Menschen dringend davor, angebliche Heizungsmonteure, Stromableser, Sanitärinstallateure oder ähnliche Personen in die Wohnung einzulassen, wenn nicht bekannt ist, dass eine entsprechende Verbraucherablesung für das Wohnanwesen anberaumt ist. Auch bei vermeintlichen Schadensfällen, wie z.B. behaupteten Wasserrohrbrüchen, sollten Sie zuerst bei der Hausverwaltung, dem Hausmeister oder den Stadtwerken Nachfrage halten, ob die Behauptung der Wahrheit entspricht.

Eine gesunde Skepsis ist keine Unhöflichkeit! Ein berechtigter Handwerker wird für Ihre Nachfragen stets Verständnis haben.

1679. Festnahme von drei Tatverdächtigen nach versuchtem Kellereinbruch – Pasing

Am Mittwoch, 15.10.2025, gegen 00:15 Uhr, konnte ein Anwohner beobachten, wie drei zu diesem Zeitpunkt noch unbekannte Täter versuchten, die Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses aufzuhebeln. Als die Tür offen war, begaben sich zwei der Täter in das Haus und einer blieb außerhalb und beobachtete das Umfeld. Wenige Minuten später wurde das Haus wieder verlassen und die drei Tatverdächtigen begaben sich zu einem weiteren Mehrfamilienhaus.

Der Anwohner verständigte daraufhin den Polizeinotruf 110. Die Täter ergriffen noch vor Eintreffen der Polizeibeamten die Flucht. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnten aber kurze Zeit später drei Tatverdächtige angehalten und vorläufig festgenommen werden.

Bei ihnen handelt es sich jeweils um serbische Staatsangehörige im Alter von 2 x 21 und 26 Jahren und jeweils ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Zum Zeitpunkt der Festnahme führten sie keine Tatbeute mit sich.

Sie wurden wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls aus einem Kellerraum angezeigt und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Im Laufe des heutigen Tages werden sie dem Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt.

Das Kommissariat 53 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1680. Festnahme eines Tatverdächtigen nach räuberischem Diebstahl – Schwabing

Am Dienstag, 14.10.2025, gegen 13:40 Uhr, befand sich ein 21-Jähriger mit somalischer Staatsangehörigkeit mit Wohnsitz in München in seinem Zimmer in einem Jugendheim, als zwei zu diesem Zeitpunkt noch unbekannte Täter sein Zimmer betraten.

Einer der Täter griff ihm unvermittelt an den Hals, würgte ihn und forderte Geld. Anschließend kam es zu einer Rangelei, welche sich bis in den Garten des Jugendwohnheims verlagerte. Hierbei kam es auch zu Schlägen des zweiten Täters gegen den 21-Jährigen.

Unbeteiligte Zeugen konnten den Vorfall beobachten und verständigten den Polizeinotruf 110. Anschließend flüchteten die beiden Täter vom Tatort.

Erst später bemerkte der 21-Jährige, dass ihm mehrere hundert Euro entwendet wurden.

Der 21-Jährige wurde durch die Tat verletzt, benötigte aber keine ärztliche Behandlung vor Ort.

Im Rahmen der ersten Ermittlungen konnte ein 18-Jähriger mit irakischer Staatsangehörigkeit mit Wohnsitz in München als ein Tatverdächtiger ermittelt werden.

Das Kommissariat 21 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der zweite Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 180 cm groß, südeuropäische Erscheinung, kurze, braune Haare; komplett schwarz gekleidet

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Hiltenspergerstraße, Farinellistraße, Hohenzollernstraße (Schwabing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1681. Festnahme eines Tatverdächtigen in Österreich nach besonders schweren Falls des Diebstahls eines Fahrrades – Moosach

Am Freitag, 10.10.2025, gegen 08:00 Uhr, bemerkte eine 28-Jährige mit deutscher Staatsangehörigkeit mit Wohnsitz in München, dass ihr Pedelec in der Nacht zuvor gestohlen wurde, welches sie ordnungsgemäß am Fahrradabstellplatz ihres Wohnanwesens versperrt hatte.

Nachdem sie den Diebstahl bemerkt hatte, aktivierte sie das Ortungssystem mit welchem sie ihr Fahrrad ausgestattet hatte. Dabei stellte sie fest, dass sich ihr Fahrrad bereits in Österreich befand. Sie begab sich daraufhin unverzüglich zur Anzeigenerstattung auf eine Münchner Polizeiinspektion. Im Zuge der weiteren Ermittlungen wurde sofort die Polizei in Österreich verständigt und Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Schließlich konnte am Grenzübergang zu Ungarn ein Fahrzeug angehalten und einer Kontrolle unterzogen werden.

Dabei konnte ein Tatverdächtiger, ein 37-Jähriger mit kroatischer Staatsangehörigkeit mit Wohnsitz in Regensburg vorläufig festgenommen werden. Bei ihm wurden neben dem Pedelec der 28-Jährigen noch vier weitere Mountainbikes aufgefunden.

Da der 37-Jährige über keines der Fahrräder einen Kaufnachweis vorlegen konnte, wurde gegen ihn eine Anzeige wegen des besonders schweren Falls des gewerbsmäßigen Fahrraddiebstahls erstellt.

Der 37-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen nach Verfügung der Staatsanwaltschaft Eisenstadt wieder entlassen.

Das Kommissariat 53 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1682. Einbruch in Lager – Garching

Im Zeitraum zwischen Montag, 13.10.2025, 20:00 Uhr, und Dienstag, 14.10.2025, 06:30 Uhr, gelangten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter auf ein Firmengelände und öffneten gewaltsam das Tor zu einem auf dem Gelände befindlichen Lager.



Die unbekannten Täter entwendeten aus dem Lager und vom Gelände diverse Elektrotechnik im Wert von mehreren tausend Euro und flüchteten anschließend vermutlich mit einem Fahrzeug unerkannt in unbekannte Richtung.

Durch die Münchner Kriminalpolizei wurde vor Ort eine umfangreiche Spurensicherung durchgeführt.

Das Kommissariat 52 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im o.g. Zeitraum im Bereich der Robert-Bosch-Straße, der Schleißheimer Straße und der Mallertshofener Straße (Garching) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1683. Einbruch in Gebäudekomplex – Isarvorstadt

Im Zeitraum zwischen Montag, 13.10.2025, 14:50 Uhr, und Dienstag, 14.10.2025, 09:30 Uhr, gelangten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam in einen Gebäudekomplex.

Die unbekannten Täter durchsuchten die verschiedenen Büroräume. Sie öffneten unter anderem gewaltsam einen Tresor und entwendeten das darin aufbewahrte Bargeld im vierstelligen Bereich sowie Elektrotechnik.

Anschließend flüchteten die unbekannten Täter unerkannt in unbekannte Richtung.

Durch die Münchner Kriminalpolizei wurde vor Ort eine umfangreiche Spurensicherung durchgeführt.

Das Kommissariat 52 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im o.g. Zeitraum im Bereich der Ruppertstraße, Tumblingerstraße und Lindwurmstraße (Isarvorstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.