NÜRNBERG. (973) Am Mittwochvormittag (15.10.2025) geriet ein Ofen im Biergarten einer Gaststätte im Nürnberger Stadtteil Marienberg in Brand. Personen wurden hierbei glücklicherweise nicht verletzt.



Gegen 10:40 Uhr wurden der Integrierten Leitstelle Nürnberg (ILS) Rauchschwaden im Bereich der Marienbergstraße mitgeteilt. Eine verständigte Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost stellte kurze Zeit später starke Rauchentwicklung im Bereich des Biergartens der dort ansässigen Gaststätte fest.

Ersten Erkenntnissen zufolge war zunächst ein Ofen im Biergarten in Brand geraten. Daraufhin griffen die Flammen auf Teile des Inventars, einen Baum und zwei abgestellte Fahrzeuge (Piaggio Ape) über. Den Einsatzkräften der Feuerwehr Nürnberg gelang es, das Feuer rasch zu löschen. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden dürfte sich ersten Schätzungen zufolge auf mehrere Zehntausend Euro belaufen.

Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei übernimmt die weitere Sachbearbeitung. Im Zentrum der Ermittlungen steht hierbei die Feststellung der genauen Brandursache.



Erstellt durch: Christian Seiler / mc