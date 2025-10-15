MIESBACH. Am 18. Oktober 2025 treffen sich in Miesbach an die 100 Teilnehmer von Polizei, Feuerwehr, Bergwacht, Wasserwacht, Johannitern und dem Technischen Hilfswerk zum Thema „Unbemannte Luftfahrtsysteme (ULS)“, wozu auch Drohnen gehören. Neben dem fachlichen Austausch werden die Behörden an dem Tag im Raum Miesbach und Großpienzenau auch Drohnen aufsteigen lassen.

Wenn am Samstagnachmittag (18.10.2025) nördlich und westlich von Miesbach Drohnen am Himmel gesichtet werden, dann handelt es sich dabei um Fluggeräte, welche von der Polizei und anderen Behörden gestartet wurden, um gemeinsam verschiedene Einsatzszenarien praktisch zu üben.

Am Vormittag werden sich die fast 100 Teilnehmer von Polizei, Feuerwehr, Bergwacht, Wasserwacht, Johannitern und dem Technischen Hilfswerk fachlich austauschen und dabei über rechtliche, technische und organisatorische Verfahrensweisen bei gemeinsamen Einsätzen sprechen. Organisiert wurde der Termin vom Polizeipräsidium Oberbayern Süd.