FÜRSTENZELL, LKR. PASSAU. Am Dienstag (14.10.2025) fanden Passanten eine leblose Person in einem parkenden Fahrzeug. Trotz umgehender Reanimationsmaßnahmen verstarb die Frau.

Gegen 16.40 Uhr wurde die Polizei durch die Integrierte Leitstelle über eine leblose Person in einem parkenden Fahrzeug informiert. Anwesende Ersthelfer begannen umgehend mit der Reanimation, die 60-Jährige verstarb jedoch noch vor Ort. Die Kriminalpolizei Passau hat die Ermittlungen übernommen, es liegen jedoch keinerlei Hinwiese auf Gewalt- oder Fremdeinwirkung vor.

Veröffentlicht am 15.10.2025, 11.15 Uhr