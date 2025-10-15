NABBURG, LKR. SCHWANDORF. Am späten Sonntagabend kam es zu einem Streit zwischen mehreren Personen. Ein Mann sprang aus dem Fenster im ersten Stock, eine Frau wurde mit einer brennbaren Flüssigkeit übergossen. Der Tatverdächtige wurde festgenommen. Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg ermittelt.

Am Sonntagabend, 12. Oktober 2025 kam es gegen 23:30 Uhr in einer Wohnung in der Oberviechtacher Straße in Nabburg zu einer Auseinandersetzung. Dabei involviert waren ein 26-jähriger Mann, der Mieter der Wohnung ist, dessen 55-jähriger Vater sowie die 53-jährige Vermieterin. Hintergrund des Streits waren nach ersten Erkenntnissen länger zurückliegende Auseinandersetzungen. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen hat der 26-Jährige seinen Vaters sowie die 53-jährige Frau in der Wohnung festgehalten und unter anderem den Vater gezwungen, Drogen zu nehmen. Außerdem soll der 26-jährige Deutsch-Thailänder die 53-jährige Deutsche mit einer brennbaren Flüssigkeit übergossen und diese anschließend mit einem Feuerzeug bedroht haben. Der 55-Jährige rettete sich durch einen Sprung aus dem Fenster im ersten Stock.

Beim Eintreffen der Polizei reagierte der 26-Jährige sehr aggressiv gegenüber den Beamten, beleidigte und bedrohte die Beamte. Außerdem leistete er bei der Festnahme Widerstand. Da der Verdacht bestand, dass der Tatverdächtige unter dem Einfluss von Drogen steht und sich in einem psychischen Ausnahmezustand befindet, wurde dieser zur Behandlung in eine Klinik gebracht.

Der 55-Jährige wurde bei dem Sprung aus dem Fenster nicht verletzt, die 53-jährige Frau wurde leicht verletzt. Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg hat die Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdelikts übernommen. Der 26-Jährige wurde am Dienstag einem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Amberg vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl. Der Tatverdächtige wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Ermittlungen zu diesem Fall dauern noch an.