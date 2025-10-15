LANDKREIS FÜRSTENFELDBRUCK. Am vergangenen Montagnachmittag (13.10.2025) trat ein bislang unbekannter Mann einer 16-jährigen Schülerin am Bahnhof Schöngeising in schamverletzender Weise gegenüber. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise.

Die junge Frau befand sich gegen 15 Uhr an der Bushaltestelle in der Bahnhofstraße, als ein Unbekannter im Gebüsch mit entblößtem Glied blickkontaktsuchend auf sich aufmerksam machte und sich dabei offensichtlich selbst befriedigte.

Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca. 40 bis 50 Jahre alt, ca. 180 cm groß, heller Hauttyp, Bierbauch, trug eine Glatze oder ggf. sehr kurze weiße Haare. Er war zur Tatzeit mit einer blauen Stoffjacke mit rotem Innenfutter, einer grauen Jeans und weißen Turnschuhen (Sneaker) bekleidet.

Personen, die Angaben zur Tat oder dem bislang unbekannten Mann machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 08141-612-0 zur melden.