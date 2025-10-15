STRAUBING. Am 14.10.2025 ereignete sich ein Betriebsunfall in der Arberstraße, bei dem ein 48-Jähriger ums Leben kam.

Ersten Erkenntnissen nach war der Mann im Unternehmen mit Arbeiten an einer Laserschneidemaschine beschäftigt. Dazu hob er mittels eines Krans eine circa 450kg schwere Metallplatte an, welche sich aus bislang ungeklärter Ursache aber löste und auf den 48-Jährigen fiel. Dabei erlitt er tödliche Verletzungen.

Die Untersuchungen zum Betriebsunfall wurden vor Ort von der Kriminalpolizei Straubing übernommen. Die Berufsgenossenschaft Metall ist in die Ermittlungen miteingebunden.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 15.10.2025, 09.25 Uhr