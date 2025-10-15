GDE. FÜRSTENZELL/ALTENMARKT, LKR. PASSAU. Nach dem Fund menschlicher Überreste in einem Waldstück bei Altenmarkt ermittelt nun die Kriminalpolizeiinspektion Passau.

Ein Spaziergänger hat am Dienstag, 14.10.2025, gegen 16.00 Uhr, in einem Waldstück in unmittelbarer Nähe zur Staatsstraße 2118 (Passau-Fürstenzell) menschliche Überreste sowie Kleidungsstücke gefunden und daraufhin die Polizei verständigt. Beamte des Kriminaldauerdienstes der Kripo Passau haben zusammen mit Einsatzkräften der Polizeiinspektion Passau gestern zunächst den Fundort abgesperrt.

Die weiteren Ermittlungen zur Identität und den Todesumständen hat das Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Passau übernommen. Das Waldstück rund um den Fundort wird heute nochmals von Einsatzkräften, u. a. mit Suchhunden, großflächig abgesucht.

Veröffentlicht: 15.10.2025, 09.05 Uhr