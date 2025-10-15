SCHIERLING, REGENBURG. Wie bereits berichtet ereignete sich am Dienstag, den 14.10.2025 gegen 11.30 Uhr ein tödlicher Verkehrsunfall.

Ein 48-jähriger rumänischer Lkw-Fahrer fuhr mit seinem Lkw auf der B 15n Richtung Landshut auf der rechten Spur. An der AS Schierling-Süd wollte er einem anderen Lkw-Fahrer das Auffahren auf die Bundesstraße ermöglichen und zog auf die linke Spur. Dabei übersah er einen von hinten kommenden 22-jährigen deutschen Pkw-Fahrer aus dem Raum Schwandorf. Dieser konnte trotz Vollbremsung einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Pkw-Fahrer wurde bei dem Zusammenstoß schwerstverletzt. Er wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Dort erlag er am Nachmittag seinen schweren Verletzungen.

Die umliegenden Feuerwehren waren zur Sperrung und Reinigung der Fahrbahn vor Ort. Der Streckenabschnitt in Richtung Landshut war für mehrere Stunden komplett gesperrt. Der Verkehr wurde daraufhin an der AS Schierling-Süd abgeleitet.

Zeugen die den Verkehrsunfall beobachtet haben, oder kurz vor dem Unfall von einem blauen BMW mit Regensburger Kennzeichen überholt wurden und sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich bei der Autobahnpolizei Wörth/Isar unter 08702/9482990 zu melden.

Veröffentlicht: 15.10.2025, 08.22 Uhr