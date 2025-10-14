LKR. BAD TÖLZ-WOLFRATSHAUSEN. Beamte des Rauschgiftkommissariats der Kriminalpolizei Weilheim führten im Rahmen ihrer Ermittlungen am Montag, 13. Oktober 2025, Durchsuchungsmaßnahmen in den Wohnräumen zweier 35- und 39-jähriger Deutschrussen in Geretsried (TÖL-WOR) durch. Dabei wurden neben diversen Drogen in nicht geringer Menge auch Baseballschläger, ein Samurai-Schwert und ein Luftgewehr sichergestellt. Die dringend Tatverdächtigen wurden festgenommen, sie sitzen mittlerweile in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen in dieser Sache werden durch die Kriminalpolizei Weilheim fortgeführt.

Die Kriminalpolizei Weilheim führte umfangreiche Ermittlungen gegen einen 39-Jährigen Deutschrussen aus dem nördlichen Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen. In diesem Zuge vollzogen die Ermittler am Montag (13. Oktober 2025) einen erwirkten richterlichen Durchsuchungsbeschluss bei dem Tatverdächtigen. In den Wohnräumen wurden neben anderen Beweismitteln größere Mengen Drogen, darunter Amphetamin und Kokain, sichergestellt. Außerdem fanden sich ein zugriffsbereiter Baseballschläger sowie ein Luftgewehr und ein Samurai-Schwert direkt neben der Tür.

Der 39-jährige dringend Tatverdächtige, sowie sein 35-jähriger Mitbewohner wurden noch an der Wohnadresse festgenommen. Gegen sie besteht der dringende Tatverdacht des illegalen bewaffneten Handel Treibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge.

Die sachleitende Staatsanwaltschaft München II stellte aufgrund des vorliegenden Sachverhalts Haftanträge gegen die dringend tatverdächtigen Männer. Der zuständige Ermittlungsrichter folgte den Anträgen und erließ im Laufe des heutigen Tages, 14. Oktober 2025, Haftbefehle gegen die beiden Deutschrussen. Anschließend wurden sie in Justizvollzugsanstalten gebracht.

Die Ermittlungen in dieser Sache dauern an.