1918 – Polizei ermittelt nach Diebstählen

Lechhausen – In der Zeit von Samstag (11.10.2025), gegen 14.00 Uhr, bis Montag (13.10.2025), gegen 07.00 Uhr, verschafften sich ein der oder mehrere bislang unbekannte Täter Zugang zu einem Autohaus in der Donaustraße.

Die Unbekannten entwendeten Reifen und Zubehör. Die Höhe des Beuteschadens sowie des Sachschadens wird derzeit ermittelt.

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

Lechhausen – In der Zeit von Mittwoch (08.10.2025), gegen 18.00 Uhr, bis Donnerstag (09.10.2025), gegen 08.00 Uhr, entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Grabschmuck von Gräbern eines Friedhofs in der Zugspitzstraße. Der Beuteschaden wird derzeit ermittelt.

Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

1919 – Polizei ermittelt nach Taschendiebstahl

Kriegshaber – Am Samstag (11.10.2025) entwendete ein bislang unbekannter Täter in der Straßenbahnlinie 2 die Geldbörse einer 53-Jährigen.

Gegen 14.00 Uhr war die 53-Jährige mit der Straßenbahnlinie 2 stadtauswärts unterwegs. Beim Aussteigen an der Haltestelle „Kriegshaber“ rempelte der Unbekannte die 53-Jährige an. Die 53-Jährige stellte anschließend das Fehlen ihrer Geldbörse fest. Diese befand sich zuvor in ihrer Jackentasche. Der Beuteschaden wird derzeit ermittelt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.

1920 – Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall

Innenstadt – Am Montag (13.10.2025) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 48-jährigen Autofahrer und einem 27-jährigen Radfahrer in der Nagahama-Allee.

Gegen 11.40 Uhr fuhr der 48-Jährige in der Schäfflerbachstraße und wollte in die Nagahama-Allee abbiegen. Hierbei übersah er den Radfahrer und es kam zum Zusammenstoß. Der 28-Jährige befuhr dabei den linken Radweg entgegen der Fahrtrichtung. Der 28-Jährige verletzte sich dabei leicht. Der genaue Sachschaden am Fahrrad wird derzeit ermittelt. Am Auto entstand kein Sachschaden.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den 48-Jährigen. Außerdem ermittelt die Polizei gegen den 28-Jährigen wegen Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung.

Der 48-Jährige sowie der 28-Jährige besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit.

1921 – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Oberhausen – In der Zeit von Freitag (10.10.2025), gegen 19.00 Uhr, bis Sonntag (12.10.2025), gegen 09.00 Uhr, sprühten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Graffiti am Gaskassel.

Der Sachschaden wird derzeit ermittelt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

1922 – Polizei ermittelt nach Brand

Stadtbergen – Am Montag (13.10.2025) kam es zum Brand einer Hecke in der Pferseer Straße.

Gegen 19.00 Uhr entzündeten ein oder mehrere bislang unbekannte Personen die Hecke. Die Hecke ist gänzlich ausgebrannt. Der Sachschaden wird auf rund 300 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.

1923 – Polizei ermittelt nach Fahren ohne Führerschein

Innenstadt – Am Montag (13.10.2025) fuhr ein 20-Jähriger trotz Fahrverbots zu einer Polizeiinspektion, um seinen Führerschein abzugeben.

Gegen 17.00 Uhr kam der 20-Jährige zur Abgabe seines Führerscheins mit seinem Auto zur Dienststelle. Ihm wurde zuvor ein Fahrverbot ausgesprochen. Die Polizeibeamten stellten fest, dass das Fahrverbot bereits rechtskräftig war. Der 20-Jährige war somit trotz Fahrverbot mit seinem Auto gefahren.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahren trotz Fahrverbots gegen den 20-Jährigen.

1924 – Polizei ermittelt nach Körperverletzung

Innenstadt- Am Montag (13.10.2025) wurde ein 17-jährigen Mann offenbar von zwei bislang unbekannten Tätern geschlagen und dabei verletzt.

Gegen 21.00 Uhr verständigte eine Passantin die Polizei. Offenbar kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem 17-Jährigen und zwei bislang unbekannten Männern. Der 17-Jährige verletzte sich hierbei. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der genaue Sachverhalt sowie die Hintergründe der Tat werden derzeit ermittelt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung. Zeugen, die Angaben zum Tathergang oder den Tätern machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 zu melden.

1925 – Die Polizei ermittelt nach Einbruch

Kriegshaber – Am Sonntag (12.10.2025) verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Zutritt zu der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Burgauer Straße.

Gegen 20.30 Uhr betraten der oder die Täter die Wohnung und entwendeten Wertgegenstände. Der Beuteschaden wird derzeit ermittelt.

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.