SCHIERLING, B15n, LKR. REGENSBURG. Am heutigen Dienstag (14.10.2025) gegen 11.30 Uhr fuhr ein 78-jähriger rumänischer Lkw-Fahrer mit seinem Lkw auf der B 15n Richtung Landshut auf der rechten Spur.

An der AS Schierling-Süd wollte er einem anderen Lkw-Fahrer das Auffahren auf die Bundesstraße ermöglichen und zog auf die linke Spur. Dabei übersah er einen von hinten kommenden 22-jährigen deutschen Pkw-Fahrer aus dem Raum Schwandorf. Dieser konnte trotz Vollbremsung einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Pkw-Fahrer wurde bei dem Zusammenstoß schwerstverletzt. Er wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die umliegenden Feuerwehren sind zur Sperrung und Reinigung der Fahrbahn vor Ort. Der Streckenabschnitt in Richtung Landshut wird für mehrere Stunden komplett gesperrt sein. Der Verkehr wird an der AS Schierling-Süd abgeleitet. Es kann zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.

Zeugen die den Verkehrsunfall beobachtet haben und sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich bei der Autobahnpolizei Wörth/Isar unter 08702/9482990 zu melden.

Medienkontakt: Autobahnpolizeistation Wörth/Isar, Tel.: 08702/948299-38

Veröffentlicht: 14.10.2025, 13.16 Uhr