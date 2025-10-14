ARZBERG, LKR WUNSIEDEL / OBERFRANKEN / OBERPFALZ / TSCHECHISCHE REPUBLIK. In der Nacht auf Dienstag konnten Beamte der oberfränkischen und oberpfälzischen Polizei einen flüchtenden Kombi mit vier Insassen stellen. Die Verfolgung endete in der Tschechischen Republik. Die Fahnder fanden im Kombi mutmaßliches Diebesgut.

Gegen 1.15 Uhr fiel Grenzpolizisten aus Selb in der Nähe des Arzberger Ortsteils Oschwitz ein Fahrzeug mit tschechischer Zulassung auf. Der Fahrer beschleunigte den Kombi und versuchte vor der Kontrolle zu flüchten – innerorts mit teils über 100 km/h. Die rasante Fahrt führte durch Teile der Oberpfalz und endete in der Tschechischen Republik auf einem Markt in Svatý Kříž. Durch die gute Zusammenarbeit zwischen den Polizeien aus Oberfranken, der Oberpfalz und der Tschechischen Republik konnten auf dem Marktgelände vier tschechische Staatsangehörige im Alter von 19 bis 31 Jahren festgenommen werden.

Im Fahrzeug stießen die Fahnder auf mutmaßliches Diebesgut aus einem Pkw-Aufbruch in Marktredwitz. Es gibt Anhaltspunkte, dass jüngste Einbruchsfälle in Marktredwitz mit den Insassen in Verbindung stehen könnten. Die vier Tatverdächtigen wurden anschließend an die tschechische Polizei übergeben. Die Kriminalpolizei Hof prüft jetzt auch weitere Zusammenhänge zu den jüngsten Diebstählen im Arzberger Ortsteil Oschwitz und anderen Taten in der Region.

Der Fahndungserfolg unterstreicht das Engagement der Bayerischen Polizei in der grenzüberschreitenden Kriminalitätsbekämpfung und die Bedeutung einer engen Zusammenarbeit mit den tschechischen Behörden.