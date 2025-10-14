PASSAU, LKR. PASSAU, LKR. FREYUNG-GRAFENAU. Auch heuer findet in der Zeit von Donnerstag, 16.10.2025, bis Sonntag, 19.10.2025, wieder die „Central European Rally“ (CER) im Dreiländereck Deutschland-Österreich-Tschechien statt. Zur Gewährleistung eines reibungslosen Ablaufes der Veranstaltung in den betroffenen Bereichen Niederbayerns sind zahlreiche Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Niederbayern mit Unterstützungskräften der Bereitschaftspolizei eingesetzt.

Ablauf der Veranstaltung

Die Rallye beginnt am Donnerstag (16.10.2025) um 08.00 Uhr mit dem sogenannten Shakedown in Bad Griesbach im Rottal. Hier haben die Fahrer der einzelnen Teams die Möglichkeit, ihre Fahrzeuge auf einer kurzen Rallye zu testen und sozusagen warm zu fahren. Von dann beginnend finden täglich mehrere sogenannte Wertungsprüfungen auf verschiedenen abgesperrten Strecken im Dreiländereck statt. Im Bereich des Polizeipräsidiums Niederbayern finden von Donnerstag bis Sonntag täglich jeweils zwei dieser Wertungsprüfungen in den Landkreisen Freyung-Grafenau sowie Passau (Bad Griesbach, Hauzenberg, Röhrnbach, Wegscheid) statt.

Das Fahrerlager und der Service-Park für die Fahrer und Fahrzeuge befinden sich dieses Jahr wieder am Messepark Kohlbruck in Passau. Die Rallyeteilnehmer kehren täglich dorthin zurück. Als Abschluss der Rallye erfolgt am Sonntag die Siegerehrung in Passau, heuer im Servicepark auf dem Messegelände in Kohlbruck.

Insbesondere aufgrund der Wertungsprüfungen im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Niederbayern kommt es an allen vier Veranstaltungstagen zu entsprechenden Straßensperren im Bereich der Rallyestrecken, um sowohl die Sicherheit der Fahrer als auch der Zuschauer sicherzustellen. Der detaillierte Verlauf der Strecken sowie die Fanzonen und Parkmöglichkeiten sind auf der Internetseite des Veranstalters (https://www.centraleuropeanrally.eu/de/program) einsehbar.

Sicherheitshinweise der Polizei

Wir bitten um Beachtung der eingerichteten Verkehrssperren und Ausschilderungen. Auf den An- und Abfahrtswegen zu den Wertungsprüfungen und den Besucherparkplätzen ist mit hohem Verkehrsaufkommen zu rechnen, wodurch es zu Verkehrsstörungen kommen kann. Es werden entsprechende Umleitungen eingerichtet, insbesondere um Verkehrsstörungen im Stadtgebiet Passau durch Zuschauerbewegungen zu vermeiden. Für aktuelle Verkehrsmeldungen für die Stadt Passau verweisen wir auf die Homepage der Stadt Passau (https://www.passau.de/aktuelles/verkehrs-und-busmeldungen/?page=1).

Durch den Veranstalter wurde auch ein Zuschauerleitkonzept erstellt. Mit Hilfe eines farblich gut sichtbaren Leitsystems werden die Parkmöglichkeiten in der Nähe der befahrenen Strecken bereits bei der Anfahrt ausgeschildert sein, von denen es dann meist auf kurzen Wegen zu Fuß zu den eingerichteten Zuschauerplätzen an den Wertungsprüfungen weitergeht. Für den Shakedown und die Wertungsprüfung am Donnerstag (16.10.2025) in Bad Griesbach werden seitens des Veranstalters auch Shuttle-Busse eingesetzt.

Auch betreibt der Veranstalter einen WhatsApp-Kanal, auf dem hilfreiche Informationen zeitnah veröffentlicht werden (https://whatsapp.com/channel/0029Vb6tUZw1NCrZWXTRIR2g). Achten Sie zudem auf Radiodurchsagen der örtlichen Radiosender und verfolgen Sie die Social Media-Kanäle der niederbayerischen Polizei.

Das Fliegen von privaten Drohnen ist verboten! Entsprechende Drohnenüberflugverbote über dem Luftraum der Wertungsprüfungen sowie Bereiche des Fahrerlagers wurden eingerichtet. Zur Drohnendetektion und Verkehrslenkung werden polizeiliche Drohnen eingesetzt. Informationen dazu können entsprechenden Hinweisschildern im Bereich der Zuschauerbereiche und des Fahrerlagers entnommen werden. Seitens des Veranstalters wird ein Hubschrauber im Einsatz sein, der die Veranstaltung live überträgt.

Im Besonderen weisen wir Sie auf folgende Sicherheitshinweise direkt an den abgesperrten Wertungsprüfungen hin:

Verfolgen Sie die Rallye nur von den sicheren und gekennzeichneten Zuschauerzonen aus! Wenn Zuschauer zu nahe an den Strecken sind, müssen die Rennen unterbrochen werden.

Laufen Sie niemals auf die Strecke!

Der Aufenthalt in Sperr- und Verbotszonen ist untersagt!

Parken Sie Ihr Fahrzeug nicht auf Flucht- oder Rettungswegen sowie beschilderten Stationierungsverboten!

Am Mittwoch (15.10.2025) werden unter Federführung der Verkehrspolizeiinspektion Passau Fahrzeugkontrollen der Rallye-Teilnehmer durchgeführt. Alle knapp 50 Teilnehmer werden insbesondere einer zulassungs- und fahrerlaubnisrechtlichen Überprüfung unterzogen.

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Niederbayern ist zur CER 2025 ab Donnerstag jeweils gegen 08.00 Uhr bis zum Veranstaltungsende unter folgenden Telefonnummern zu erreichen:

Donnerstag und Samstag: 0162/2697578

Freitag und Sonntag: 0162/2390746

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 14.10.2025, 13.30 Uhr