ROSENHEIM. Während der Abwesenheit der Bewohner versuchten Unbekannte im Zeitraum von Samstag, 11. Oktober 2025, bis Montag, 13. Oktober 2025, in eine neue Doppelhaushälfte in Rosenheim einzubrechen. Die Kriminalpolizei Rosenheim übernahm die Ermittlungen in dem Fall und bittet dabei auch um Zeugenhinweise.

Die Abwesenheit der Bewohner nutzten unbekannte Einbrecher, um im Zeitraum von Samstagnachmittag (11.10.2025) gegen 17.00 Uhr und Montagnachmittag (13.10.2025) gegen 17.30 Uhr Versuche zu unternehmen, in eine neue Doppelhaushälfte in der Hocheckstraße im Rosenheimer Stadtteil Pang einzubrechen. Die Wohnungsinhaber stellten am Montag entsprechende Spuren an der Terrassentüre und der Haustüre fest. Ins Innere gelangten der oder die Täter wohl nicht.

Die ersten Maßnahmen vor Ort übernahmen Beamte der Polizeiinspektion Rosenheim. Kriminalbeamte des Fachkommissariats für Einbruchsdelikte der Kriminalpolizei Rosenheim führen inzwischen unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein – Zweigstelle Rosenheim – die Untersuchungen fort und bitten dabei auch um Hinweise möglicher Zeugen.

Wer Angaben zu verdächtigen Wahrnehmungen, Personen oder Fahrzeugen in der Tatzeit - Samstagnachmittag, 11. Oktober bis Montagnachmittag, 13. Oktober - im Bereich der Hocheckstraße in Rosenheim-Pang gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim unter der Telefonnummer (08031) 2000 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.